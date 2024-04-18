Kuruluş Osman, seyirciyi ekrana kilitledi!

Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün toyu...

'Kuruluş Osman', 156. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,49 reyting, %18,37 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %5,99 reyting %16,30 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 156. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 156. Bölümünde Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün toyu bölüme damga vurdu. Konur Bey'in cezasının aslında ölüm olduğunu ancak buna rağmen sürgün cezası aldığını söyleyen Osman Bey, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını şu sözlerle dile getirdi: "Ben sana bunu mu öğrettim? Ben sana rezilliği mi öğrettim? Senin açtığın yara hala sinemde… Seni ailemin içine soktum. Seni ordumun başına koydum! Sen ne ettin! Bana neden ihanet ettiğini söyleyeceksin!" Bu sözler üzerine Konur Bey ise her şeyi gaza sebebiyle yaptığını söyledi. Hem altınları aldığı hem de yetimin hakkına girdiği için çok öfkelenen Osman Bey, Konur Bey'e tokat atarak Konur'a verdiği mülkleri geri alacağını söyledi. Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün telaşı hakimdi. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına engel olmak için oğlu Alaeddin Bey'e, Gonca Hatun'u kaçırması için talimat verdi. Obada gelin kınası yakılan Elçim Hatun, düğün toyuna hatunlar tarafından götürüldü. Osman Bey'in "Elçim kızım ve Orhan evladımın düğünü, bizim beyliğimizle Gündüz Bey'in beyliğini bir araya getirecektir. Rabbimden elbette dilerim ki aynı bağları diğer beyliklerle de yaşayalım. Küffara karşı bir ve diri olalım isteriz! Şimdi evlatlarımızın nikahına geçebiliriz." sözleriyle başlayan düğün toyu, Orhan Bey'in ve Elçim Hatun'un birbirlerini eş olarak kabul etmeleriyle devam etti. Düğün toyunda dualar okunurken, Holofira ise uzaktan yaşananları izledi. Babası Osman Bey ve annesi Malhun Hatun'dan düğün hediyelerini kabul eden Orhan Bey ile Elçim Hatun, düğün danslarını etti. Melike Hatun ve İbrahim Bey, Gonca Hatun'un nişanlısı olan oğulları Ahmet'le birlikte Kayı Obası'na geldi. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğünleri esnasında ortadan kaybolarak Gonca Hatun'u kaçırmaya giden Alaeddin Bey, Gonca'nın tutulduğu kafesli çadıra gittiğinde hiç beklemediği bir olay yaşandı. Gonca'nın çadırdan çıkarıldığı ana şahit olan Ahmet Bey ve Alaeddin Bey arasında yaşanan arbedede Alaeddin Bey, "Senin o dilini koparırım Ahmet! Gönlünde başkası olan hatuna göz koymak er işi midir?" diyerek kendisiyle bir er gibi dövüşmesini istedi. Ahmet'i bayıltan Alaeddin, Gonca'yı yanına alarak çadırdan çıktı. Çadırda tek başına kendi kendine ayılan Ahmet, karşısında Ulcay'ı buldu. Çadırı terk etmek isteyen Ahmet'e saldıran Ulcay ise Ahmet'in göğsüne hançerini saplayarak onun canına kıydı. Kayı, Candaroğlu ve Germiyanoğlu Beylikleri arasında yaşanacaklar seyirci tarafından merak konusu oldu.



