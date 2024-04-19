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HABERLER Akif, Nebahat’le anlaşma yapıyor!

Akif, Nebahat’le anlaşma yapıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  19.04.2024, 19:42
Akif, Nebahat’le anlaşma yapıyor!

Nebahat ile Süreyya tartışmasına şahit olan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır. Ayla, Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken; tüm Eren ailesi, Emel'in okulunda yapılacak sürpriz bir etkinlik için ona destek olmaya çalışır. Akif, Süreyya'yı köşeye sıkıştıran Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalırken, Süreyya'nın bambaşka planları vardır. Cansu, Ataman Koleji'nin yeni öğrencisi olma heyecanını yaşar. Yeni bir işe başlayan Tolga ve ona eşlik eden Yasmin, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar. Talihsiz bir durumun içine düşen Sarp ve Ömer, ne yapacaklarını bilmez haldelerken, Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar.

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