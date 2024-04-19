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Ateş Kuşları
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HABERLER Gülayşe’den Barbaros’a sert tepki!

Gülayşe’den Barbaros’a sert tepki!

GİRİŞ TARİHİ:  19.04.2024, 21:37
Gülayşe’den Barbaros’a sert tepki!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 51. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un boşanma tartışması çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 51. Bölümünde hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı denedi ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu kararı uygulamak çok zor oldu. Gülayşe, Barbar'ı baba olma hayalinden alıkoymamak için onu kendinden uzaklaştırmaya çalışarak aralarındaki tek sorunun Barbar'ın Çino ile çalışması olduğunu söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Gülayşe, evlendiği adamın Çino'yla çalışıp ailesine nankörlük etmemesi gerektiğini ve Barbar'ı tanıyamadığını dile getirdi. Artık polis olmadığı için bir şekilde para kazanması gerektiğini vurgulayan Barbar, yalnızca para kazanmak için Çino'nun yanında olduğunu söylese de Gülayşe'yi kendine inandıramadı. Sırf Çino ile çalıştığı için Gülayşe'nin boşanma kararı aldığına inanamayan Barbar, birbirleri olmadan nefes alamayacaklarını söyledi. Gülayşe, "Sen beni de, aşkımızı da paramparça ettin. Ne olur git artık!" diyerek Barbar'ı evden kovdu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 51. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.

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