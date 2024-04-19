Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Final günü, Özlem Balcı'nın yer sofrasında açtığı gözlemeler ile başladı. Şalvarı ve yazması ile stüdyoya gelen oyuncu, gözlemeler yapıp afiyetle yedi. İstanbul'dan uzaklaşıp, Fethiye'de bir köye taşınan ve kendine orada bir hayat kuran Özlem Balcı, doğa ile iç içe yaşadığı görüntüleri ilk defa paylaştı.

EKSİK TABAKLARIN GİZEMİ NE?

Tadım ve puanlamayı yapacak olan oyuncu özlem balcı, eksik tabaklar yüzünden şaşkına döndü. Tabakların gizemi açığa çıktığında ise, herkes şok oldu. İştahlı bir şekilde bütün patates kızartmalarını yemeğin üstünden toplayıp yiyen, özlem balcı hem güldürdü, hem şaşırttı.

AKIN NİÇİN DİZ ÇÖKTÜ?

Gamze'nin önünde diz çöken akın, milyonlara aşkını itiraf etti. Günlerdir iki buçuk saat boyunca ortadan kaybolup ne yaptığını itiraf etmeyen akın eşini kızdırdı. Eşinin gizemli tavırlarına sinirlenen Gamze'yi, Akın'ın iltifatları bile sakinleştiremedi. 15 bileziğin sahibi Gamze ve Akın çifti olurken, yarışmaya Merve ve Vural çifti veda etti.