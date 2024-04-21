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Kim Milyoner Olmak İster?
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HABERLER Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin konuştuğu Süper Lig sorusu…

Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin konuştuğu Süper Lig sorusu…

GİRİŞ TARİHİ:  21.04.2024, 23:27 GÜNCELLEME TARİHİ:  21 Nisan 2024 Pazar, 23:38
Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin konuştuğu Süper Lig sorusu…

7’den 70’e herkesi atv ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi ekrana kilitleyen Süper Lig tarihi ile ilgili o soru haberimizde…

Milyoner'e katılan aslen Denizlili 24 yaşındaki yarışmacı Taylan Kubilay Yılmaz, Milyoner sorularına adım adım doğru yanıt vererek dokuzuncu soruya ulaştı. Michigan Üniversitesi'nde İşletme okuyan Kubilay Yılmaz, 200 bin liralık soruya geldi.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Kubilay Yılmaz'a sorulan 200 bin lira değerindeki soru Süper Lig tarihi ile ilgiliydi. Süper Lig ile ilgili 200 bin TL değerindeki soru futbolseverleri ekrana kilitledi

Milyoner'de herkesin konuştuğu Süper Lig sorusu

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde aynı takımda tek seferde en uzun süre görev yapan teknik direktör kimdir?

A: Mustafa Denizli

B: Christoph Daum

C: Fatih Terim

D: Gordon Milne

Sorunun cevabını izlemek için...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!

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