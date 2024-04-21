Milyoner’e damga vuran Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde savaş ilan ettiği ülke sorusu

1987 İstanbul doğumlu İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı Gökçe Ozan Saatçılar, gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çekti. İngilizce- İtalyanca ve Türkçe öğretmeni Gökçe Ozan Saatçılar, Milyoner sorularına bir bir doğru cevap vererek onuncu soruya ulaştı.
Milyoner'de yarışmacı Gökçe Ozan Saatçılar'a yönlendirilen 300 bin lira değerindeki soru Türkiye'nin cumhuriyet tarihi ile ilgiliydi.
Milyoner'de 300 bin TL değerindeki onuncu soru...
Hangisi, Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca resmî olarak savaş ilan ettiği ülkelerden biridir?
A: Gürcistan
B: Japonya
C: Yunanistan
D: Kuzey Kore
Doğru Cevap: Japonya
Sorunun cevabını izlemek için...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!