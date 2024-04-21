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Kim Milyoner Olmak İster?
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HABERLER Milyoner’e damga vuran Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde savaş ilan ettiği ülke sorusu

Milyoner’e damga vuran Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde savaş ilan ettiği ülke sorusu

GİRİŞ TARİHİ:  21.04.2024, 21:47 GÜNCELLEME TARİHİ:  21 Nisan 2024 Pazar, 21:54
Milyoner’e damga vuran Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde savaş ilan ettiği ülke sorusu

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına bu hafta yarışmacı Gökçe Ozan Saatçılar damga vurdu. 300 bin liralık soruya ulaşan başarılı yarışmacının onuncu sorusu Türkiye’nin cumhuriyet tarihinde savaş ilan ettiği ülkeler ile ilgiliydi.

1987 İstanbul doğumlu İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı Gökçe Ozan Saatçılar, gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çekti. İngilizce- İtalyanca ve Türkçe öğretmeni Gökçe Ozan Saatçılar, Milyoner sorularına bir bir doğru cevap vererek onuncu soruya ulaştı.

Milyoner'de yarışmacı Gökçe Ozan Saatçılar'a yönlendirilen 300 bin lira değerindeki soru Türkiye'nin cumhuriyet tarihi ile ilgiliydi.

Milyoner'de 300 bin TL değerindeki onuncu soru...

Hangisi, Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca resmî olarak savaş ilan ettiği ülkelerden biridir?

A: Gürcistan

B: Japonya

C: Yunanistan

D: Kuzey Kore

Doğru Cevap: Japonya

Sorunun cevabını izlemek için...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!

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