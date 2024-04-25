Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi

‘Kuruluş Osman’, 157. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,41 reyting, %18,03 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,15 reyting %16,13 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un nikahı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 157. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 157. Bölümünde Candaroğlu Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olurken, iki aile arasında kılıçlar çekildi. Melike Hatun, oğlu Ahmet'in cansız bedenine sarılıp ağladığı sırada Bala Hatun; destek olmak için Melike Hatun'un yanına gitti ancak öfkesine yenik düşen Melike Hatun, olanlardan Alaeddin Bey'i sorumlu tuttu. Bala Hatun, Melike Hatun'u anladığını, aynı acıyla kendisinin de sınandığını dile getirdi. Melike Hatun, acısını edebiyle yaşaması gerektiğini söyleyen Bala Hatun'a hançer çekip onu kolundan yaraladı. Elçim Hatun ve Fatma Hatun ise Melike Hatun'u tutup sakinleştirmeye çalıştı. Bala Hatun, kaçak halde olan Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'a akşam nikahlarının kıyılacağını söyleyerek güzel haberi verdi. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un birbirlerini eş olarak kabul etmesiyle başlayan nikah; Orhan Bey ve Baysungur'un şahitliğinde kıyıldı. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun; Osman Bey ve Bala Hatun'un elini öpüp dualarını alırken; Orhan Bey ise "Gayrı sevda cenginin de galibisin!" diyerek sevincini dile getirdi. Gonca Hatun'un bundan sonra kızı olduğunu söyleyen Bala Hatun, Gonca'ya bir bileklik hediye edip her şey yoluna girince toy kurma sözü verdi. Annesi ve babasının yanında olmadığı için üzüntü duyduğunu belirten Gonca Hatun, "Ben yolumdan da yoldaşımdan da eminim." dedi. "Gökte kıyılan nikahımız gayrı yere indi. Biz evlendik, bir olduk. Ölümden başka hiç kimse ayıramaz bizi." diyerek mutluluğunu dile getiren Alaeddin Bey, Gonca Hatun'u alnından öptü. Gonca Hatun, atasını ve tüm ailesini geride bıraktığı için üzüldüğünü ancak pişmanlık duymadığını söyledi. "Ben hep buradayım. Seni atan gibi koruyacak, anan gibi şefkatle seveceğim. Hiçbir eksiklik hissetmeyeceksin ceylan gözlü sevdiğim!" diyerek Gonca Hatun'a destek oldu. Ahmet'in mezarına giden Osman Bey'e pusu kuran Ulcay, "Beyleri kurtarıp alpları öldüreceğiz. Mezar kanla dolup taşacak." dedi. Osman Bey'in atını hızla sürerken yola dökülen barutlar patladı. Atından düşüp savrulan Osman Bey, bir süre sonra kendine gelip şu cümleyi söyledi: "And olsun ki bu topraklarda kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyeceğim!" Osman Bey, Ulcay'ın kurduğu tuzağa nasıl karşılık verecek?