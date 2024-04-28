Milyoner’e damga vuran "18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur?" sorusu…

Ekranların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi ekrana kilitleyen Covid-19 aşısı sorusu haberimizde…

atv ekranlarında yayınlanan Milyoner'de bu hafta Antakya'da yaşayan iki çocuk annesi yarışmacı Sabah Abdulhayoğlu Solak, başarılı performansı ile dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu Sabah Abdulhayoğlu, sorulara art arda doğru cevap vererek sekizinci soruya ulaştı.

Mesleği doktorluk olan Sabah Abdulhayoğlu'nun 100 bin lira değerindeki sorusu Covid-19 aşısı ile ilgiliydi.

100 bin TL değerindeki Covid-19 aşısı sorusu...

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az iki doz Covid-19 aşısı olmuştur?

A: 56

B: 66

C: 76

D:86

Doğru Cevap: 86

Sorunun cevabını izlemek için...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!