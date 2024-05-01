‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 158. Bölümünde Osman Bey ve İbrahim Bey karşı karşıya geldi.

Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde İbrahim Bey ve Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktı. İbrahim Bey, Alaeddin Bey'i bulup hesap sormak için çadırına gittiğinde Osman Bey'le karşılaştı. "Evladımdan sonra şimdi sıra benim canımda mı?" diyerek tepki gösteren İbrahim Bey'e karşılık Osman Bey ise canını almak isteseydi çoktan alacağını, mahkemeye kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Evladının acısının arkasına sığınmaması gerektiğini dile getiren Osman Bey, ne İbrahim Bey'e ne de Olcaytu'ya boyun eğeceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Bey ise Osman Bey'e ve obasına bela olacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada gerilim yükselirken, Osman Bey, "Topraklarımı karıştırmak için geldiniz. O toyu da şer ittifakınız için tertip ettiniz!" dedi. İbrahim Bey, kendi oğlunun toyunun bozulduğunu ve evladının canına kıyıldığını söylerken; Osman Bey, onların toyuna engel olmak için Alaeddin ve Gonca'yı evlendirdiğini ancak Ahmet'e asla zarar vermediklerini belirtti. "Ya bizimle mahkemeye geleceksin ya da burada öleceksin. Alaeddin'imin suçsuzluğu ortaya çıkacak!" diyen Osman Bey son sözünü söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 158. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.