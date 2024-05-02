Kuruluş Osman, seyirciyi ekrana kilitledi!

Osman Bey, sahte Kadı'nın cezasını kesti!

Kuruluş Osman, 158. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,27 reyting, %19,48 izlenme payı AB kategorisinde %4,68 reyting, %14,43 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,40 reyting %16,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 158. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 158. Bölümünde İbrahim Bey ve Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktı. İbrahim Bey, Alaeddin Bey'i bulup hesap sormak için çadırına gittiğinde Osman Bey'le karşılaştı. "Evladımdan sonra şimdi sıra benim canımda mı?" diyerek tepki gösteren İbrahim Bey'e karşılık Osman Bey ise canını almak isteseydi çoktan alacağını, mahkemeye kadar sabretmesi gerektiğini söyledi. Evladının acısının arkasına sığınmaması gerektiğini dile getiren Osman Bey, ne İbrahim Bey'e ne de Olcaytu'ya boyun eğeceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Bey ise Osman Bey'e ve obasına bela olacağını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışmada gerilim yükselirken, Osman Bey, "Topraklarımı karıştırmak için geldiniz. O toyu da şer ittifakınız için tertip ettiniz!" dedi. İbrahim Bey, kendi oğlunun toyunun bozulduğunu ve evladının canına kıyıldığını söylerken; Osman Bey, onların toyuna engel olmak için Alaeddin ve Gonca'yı evlendirdiğini ancak Ahmet'e asla zarar vermediklerini belirtti. "Ya bizimle mahkemeye geleceksin ya da burada öleceksin. Alaeddin'imin suçsuzluğu ortaya çıkacak!" diyen Osman Bey son sözünü söyledi. Ağabeyi Mehmet Bey tarafından Uç Pazar'a getirilen Gonca Hatun, Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savundu. Alaeddin'in Ahmet'i öldürmediğini söyleyen Gonca Hatun; namussuzluk etmediğini ve sevdiği adam olan Alaeddin Bey'le nikahlandığını söyledi. "Sen beni çiğnedin! Beni yıktın! Gayrı, benim senin gibi bir kızım yok! Hain!" diyen Yakup Bey, Gonca Hatun'a tokat attı. Gonca Hatun ise "Ben bir hainlik etmedim! Vursana! Sen benim canımı acıtamazsın! Benim de senin gibi bir babam yok!" diyerek babası Yakup Bey'e rest çekti. Yaşananların ardından Gonca Hatun, kafesli çadıra gönderildi. Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindeydi. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı ise Ulcay tarafından Melike Hatun'un isteğiyle öldürüldü. Osman Bey, asıl katilin bu Kadı'nın peşine düşeceğini düşünerek asıl katili bulmaları için Orhan Bey'i ve Elçim Hatun'u vazifelendirdi. Kurulan mahkemede sahte Kadı, Gonca Hatun ve Holofira'nın şahitliğini geçersiz ve aynı zamanda Osman Bey'in sunduğu kanıtları yetersiz buldu. Alaeddin Bey savunmasında "Bütün hüküm ve tasarruf yalnız O'na aittir. O, hiç geciktirmeden hesap görendir. Sen Rabb'in adaletini saptırırsın. Böyle hüküm verildiğine emsal gösteresin! Hesabın ağır olacak Kadı Efendi!" dedi. Sahte Kadı; tüm okların Alaeddin'i gösterdiğini, Alaeddin olay yerinde olmasa bile bu kararın kaçınılmaz olduğunu ve Alaeddin'in suçlu bulunduğunu söyledi. Kadı, "Kısasta hayat vardır, Alaeddin Bey'in idamına karar verilmiştir." diyerek kararını açıkladı. Alaeddin'in ipe götürüldüğü sırada mahkemeye dahil olan Orhan Bey, Kadı'ya "Bu Kadı sahtedir! Gerçek Kadı Rükneddin'i öldürdüler! Osman Bey'in seni davet ettiği pusulayı gösteresin!" dedi. Sahte Kadı ve Melike Hatun, Orhan'ın yalan söylediğini dile getirdi. Osman Bey, Kadı'nın boğazına silah dayayarak "Evvela sahte Kadı ile evladım öldürülecek, sonra pusatlarınızla bizi burada kıracaktınız ha! Biz bunca vakit nasıl ayakta durduk, adaletle! Adaleti kimsenin intikamına alet etmem!" dedi. İbrahim Bey, "Sen kimsin Osman? Devlet misin? şeklinde tepki gösterdi. "Ayak bastığım her toprakta bey de benim devlet de benim!" şeklinde karşılık veren Osman Bey, Kadı'yı uçurumdan atarak cezasını kesti.



