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Ateş Kuşları
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HABERLER Gülayşe ve Barbaros’un beklediği haber

Gülayşe ve Barbaros’un beklediği haber

GİRİŞ TARİHİ:  03.05.2024, 21:40
Gülayşe ve Barbaros’un beklediği haber

Bebek sahibi olabilecekler

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 53. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe ve Barbaros'un tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabileceğini öğrenmeleri çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 53. Bölümünde kadın doğum uzmanı Gülayşe'ye tahlillerinin iyi göründüğünü ve tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olabileceklerini söyledi. Gülayşe bu mutlu haberi tekrar tekrar duymak istediğini söyleyip doktordan bir kez daha anne olabileceğine dair teyit aldı. "Allah'ım ne olur o ihtimal geçek olsun." diyerek dua eden Gülayşe, tedavi sürecinin uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu da öğrendi. Gülayşe ve Barbaros, her şeyi göze aldıklarını belirterek bu yola çıkmak istediklerini söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 53. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.

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