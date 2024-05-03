Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

MUTFAK BAHANE FİNAL GÜNÜNE GÜLŞAH BUZLU DAMGA VURDU

Sevilen parçaları ile gelin ve kayınvalideleri coşturan sanatçı, yaptığı iddialı tadımla 15 bileziği kazanacak kişiyi belirledi. Mutfakları teftiş eden Gülşah Buzlu, gelinlere önemli püf noktaları ile destek oldu. Kayınvalidelerin dertlerini dinleyen sanatçı hem güldü hem güldürdü.

MUTFAK BAHANE'DE FİNAL GÜNÜ YAŞANANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ

Heyecanla eşine yemeği tarif eden, Beyhan'ın başına gelenler herkesi şaşırttı. Eşi Okan tarafından, mutfak dolabına kapatılan gelin ne yapacağını şaşırdı. Mutfak dolabına kapatılmak bile, Beyhan'ı susturmaya yetmedi. Tarifleri oradan vermeye devam eden gelin, herkesi güldürdü.

GÖZYAŞININ ARDINDAN GELEN MUTLU HABER

Tadım öncesi ağlayan gamze açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Akın'a müjde vererek, üçüncü bebeğini beklediğini açıklayan gamze, mutluluk gözyaşları döktü.

GÜL KAYINVALİDE İÇİN GELEN GİZEMLİ KONUK KİM?

Günlerdir talibinden gelen mektup ve hediyeler ile ikinci bahar hayalleri kuran gül anne hayallerine kavuşacak mı? Siyah oda da bekleyen gizemli konuğa Harun'dan izin çıkmayınca gül hanım büyük hayal kırıklığına uğradı. Gelinlik giyme hayali kuran gül Hanım'ın hevesi kursağında kaldı. Selvi ve tolga çifti yarışmaya veda ederken 15 bileziğin sahibi gamze ve akın çifti oldu