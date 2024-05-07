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HABERLER Osman Bey'in Bursa yolculuğu

Osman Bey'in Bursa yolculuğu

GİRİŞ TARİHİ:  07.05.2024, 20:52
Osman Bey'in Bursa yolculuğu

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 159. Bölümünde Osman Bey’in Bursa yolculuğu ve orada öğrendikleri bölüme damga vuracak.

Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. İpler iyice gerilir. Savaş pusatları çekilir. Tam savaş başladığı anda Yunus Emre savaş meydanına gelir. Yunus Emre'nin gelişiyle iki taraf arasındaki husumet nasıl bir boyuta taşınacaktır?

Ulcay'ın sırrı ortaya çıkacak mı?

Bala Hatun, Uç Pazar'a gitmiş Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlamıştır. Ahaliden biri sorgulama esnasında Ulcay'ı gördüğünü söyler. Ulcay bu durum karşısında ne yapacaktır?

Holofira ve Elçim Hatun arasında neler yaşanacak?

Elçim Hatun ve Holofira obada karşı karşıyadır. Elçim Hatun Holofira'nın gitme meselesini sorgular. Holofira gitmekten vazgeçtiğini söyler. Bu durum karşısında Elçim Hatun ne yapacaktır? Bala Hatun obadaki işleri ele almışken Osman Bey'in yokluğunu sorgular. Kimse Osman Bey'in nereye gittiğini bilmemektedir.

Yakup Bey ve İbrahim Bey'in planı tutacak mı?

Yakup Bey ve İbrahim Bey de Bursa ve İznik'i alıp Osman Bey'i etkisiz kılma planları yaparlar. Osman Bey ise Bursa'ya gitmiştir. Osman Bey bir başına Bursa'ya giderek neyi hedeflemektedir? Yakup Bey ve İbrahim Bey'e rağmen Osman Bey Bursa'dan istediğini elde ederek dönebilecek midir Üç büyük beyliğin arasındaki çekişme nereye doğru evrilecektir?

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