Milyoner’de cevabı merakla beklenen "sofistike" kelimesinin anlamları sorusu

Ekranların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de cevabı merakla beklenen “sofistike” kelimesinin anlamları sorusu haberimizde…

atv ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Milyoner'de bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu yarışmacı Gökçen Köknar, gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çekti. Bir tekstil firmasında iş birimi direktörlüğü yapan Gökçen Köknar, sorulara tek tek doğru yanıt vererek sekizinci soruya geldi.

100 bin lira değerindeki soru "1997'de vizyona giren "Titanik" adlı filmde, Rose'un kollarını iki yana açıp "Uçuyorum, Jack!" dediği sahnede iki başkarakter nerededir?" şeklindeydi. Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, 100 bin TL değerindeki soruya "Pruvada" cevabını vererek doğru yanıtladı. Dokuzuncu soruya gelen yarışmacı Gökçen Köknar'ın 200 bin lira değerindeki sorusu "sofistike" kelimesi ile ilgiliydi.

200 bin TL değerindeki o soru...

Hangisi "sofistike" kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A: Yapmacık

B: Karmaşık

C: Entelektüel

D: Yanıltıcı

Doğru Cevap: Entelektüel

Sorunun cevabını izlemek için...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" her Pazar 20.00'de atv'de!