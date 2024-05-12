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HABERLER Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı! Milyoner’de duygusal anlar…

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı! Milyoner’de duygusal anlar…

GİRİŞ TARİHİ:  12.05.2024, 22:19 GÜNCELLEME TARİHİ:  12 Mayıs 2024 Pazar, 22:22
Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı! Milyoner’de duygusal anlar…

Milyoner’in bu haftaki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı Aylin Karakuş’un anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı! Aylin Karakuş’un yürek burkan hikayesi haberimizde...

29 yaşındaki yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesi ile Milyoner'de duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Acı dolu günleri geride bırakarak yaşama tutunan Aylin Karakuş'un anlattıkları Milyonları gözyaşlarına boğdu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını yapan Aylin Karakuş, ailesini görmek için gittiği Antakya'da 6 Şubat depremini yaşadı. Depremin olduğu sabah Ankara'ya döneceğini belirten Aylin Karakuş, asrın felaketine yakalanarak 15 saat enkaz altında kaldığını anlattı. Enkazdan kendisi ve babasının kurtarıldığını ancak annesi ve abisini kaybettiğini gözyaşlarıyla anlattı. Kaybettiği bacağının kendisinin depremden sağ kurtulmasını sağladığını anlatan Aylin Karakuş, hayatını sol bacağına borçlu olduğunu ifade etti.

Asrın felaketinden sağ kurtulan Aylin Karakuş'un yürek burkan hikayesi, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı. Duygularına hakim olamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Gelmiş geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın. Çok büyük bir acı" ifadelerini kullanarak bu süreçte tek yapabileceğimiz şeyin birbirimize sarılmak olduğunu söyledi. İşte o anlar...

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