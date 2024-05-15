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HABERLER Osman Bey’in Mekece planı

Osman Bey’in Mekece planı

GİRİŞ TARİHİ:  15.05.2024, 23:55
Osman Bey’in Mekece planı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 160. Bölümünde Osman Bey’in Mekece’nin mülkünün İbrahim Bey’e ait olduğunu öğrenmesi ve buna inanmasa da İbrahim ve Yakup Bey’in davetini kabul edip kaleye girmesi çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 160. Bölümünde; Mekece'yi kuşatan Osman Bey oranın mülkünün kendisine ait olduğunu söyleyen İbrahim Bey ve Yakup Bey'in daveti üzerine kaleye gitti. Cerkutay Bey'in "Burada ne yapacağız Bey'im?" sözleri üzerine Osman Bey "Mülkümüz olacak Mekece'yi evvelinde görmeyelim mi?" dedi. Beylerin ilk hatalarında kaleyi ellerinden alacağını söyleyen Osman Bey Alplerinden kaleyi fethetmek için bütün bilgileri toplamalarını istedi. Osman Bey'in bu planı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 160. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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