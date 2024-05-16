Esra Erol kapıları açtı. Aralanan kapıdan öğretmen Seda'nın 33 yıllık gerçeğini buldu.

7 Ekim 1991'de sabah 07:45'te bırakılan üç yaşındaki kız çocuğu gerçeğini aramaya geldi. "Beni kim bıraktı?" sorusunu sordu. Anne "Ben bırakmadım." Baba "Ben bırakmadım." Amca "Ben bırakmadım." Hala "Ben bırakmadım." dedi.

Esra Erol, Öğretmen Seda'nın "Beni kim bıraktı?" sorusunun peşine düştü. 33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu. Esra Erol dakikalar içinde Öğretmen Seda'nın biyolojik ailesini buldu.

Seda'nın annesi Hatice kanala geldi. Ancak yayına çıkmak istemedi. Seda, stüdyoya gelmeyen annesinin ayağına gitti. Seda, annesinin olduğu özel odaya girdi. Annesi "Seda'nın başına gelenlerin tek suçlusu babası." dedi. Seda ise annesine "Keşke ablam yerine sen ölseydin." dedi. Seda, 33 yılın hesabını, açılmamış kapıdan sordu. Esra Erol ise Seda'nın annesinin tavrı karşısında gözyaşlarına boğuldu.





Amcası "Seni yurda ben bıraktım." dedi ve ablasının camdan atlayarak intihar ettiğini öğrendi. Esra Erol'un 33 yıllık geçmişine kavuşan Öğretmen Seda, yarın öldü sandığı babasına kavuşacak…



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