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HABERLER Mutfak Bahane'de haftanın finali

Mutfak Bahane'de haftanın finali

GİRİŞ TARİHİ:  17.05.2024, 16:03 GÜNCELLEME TARİHİ:  17 Mayıs 2024 Cuma, 16:06
Mutfak Bahane'de haftanın finali

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane final gününe eltiler damga vurdu

İki elti ve dünürlerin yarışmacı olarak karşı karşıya olduğu Mutfak Bahane'de, hafta finali heyecanlı başladı. Fenomen kayınvalide Medine Hanım'ın listesi olay yarattı. Gelinlerinden beklentilerini sıralayan kayınvalide gelin adaylarını şok etti. Annesine rağmen kayınvalidesinin isteklerini kabul eden Cansu herkesi şaşırttı. Dünürleri karşı karşıya getiren olaylı liste de ise yok yoktu.

Mutfak Bahane'nin sevilen gelininden sürpriz ziyaret

Sesiyle kendine hayran bırakan sevilen yarışmacı Damla Arıcan olaylı ayrılışının ardından Mutfak Bahane'ye konuk oldu. Tadım ve puanlama yapan Damla Arıcan eşi hakan ile yine karşı karşıya kaldı. Ziya ve Ebru'nun tabağı ise sevilen çifti şok etti. Pizzanın içinde zeytin çekirdeği unutan Ebru ve Ziya ceza çarkı ile yüzleşmek zorunda kaldı.

Fenomen ikizlerden final gününe özel kaşık şov

Beş puan alan Cansu ve Mehmet ise ikizlerin muhteşem kaşık şovu ile sevindi. Damla Arıcan söyledi ikizler Mehmet ve Ziya kaşık oyunu ile beş puanı kutladı.

Beyhan'dan herkesi güldüren şok hamle

Baklava konusunda iddialı olan yarışmacı eşinden beş puan alamayınca herkesi şok etti. Elinde merdane ile bekleyen Beyhan beş puan vermeyen kocasını stüdyoda kovaladı.

Gelinleri sevindiren sürpriz

Hafta finalinde eleme potasındaki gelinlere bir şans daha verilerek eleme yapılmadı. 15 bileziğin sahibi ise Seda ve Harun çifti oldu.

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