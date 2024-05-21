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HABERLER Milyoner'de o sorunun cevabı yarışmacıya büyük şok yaşattı! Türkçe adı "ğ" harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?

Milyoner'de o sorunun cevabı yarışmacıya büyük şok yaşattı! Türkçe adı "ğ" harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?

GİRİŞ TARİHİ:  21.05.2024, 18:03 GÜNCELLEME TARİHİ:  21 Mayıs 2024 Salı, 18:05
Milyoner'de o sorunun cevabı yarışmacıya büyük şok yaşattı! Türkçe adı "ğ" harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de herkesi şaşırtan ülke sorusuna yarışmacı hangi cevap verdi?

Tüm zamanların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Bir estetik kliniği işleten yarışmacı Melike Baykara, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soruya ulaştı. Milyoner sorularına doğru yanıtlar vererek yedinci soruya ulaşan Melike Baykara, çift joker hakkını kullandı ama ikinci baraj sorusunun cevabı şaşırttı.

İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve cevabı...

"Türkçe adı "ğ" harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?"

A: Afrika

B: Güney Amerika

C: Kuzey Amerika

D: Avrupa

Doğru Cevap: Avrupa

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" atv'de!

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