Milyoner'de o sorunun cevabı yarışmacıya büyük şok yaşattı! Türkçe adı "ğ" harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?

Tüm zamanların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Bir estetik kliniği işleten yarışmacı Melike Baykara, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soruya ulaştı. Milyoner sorularına doğru yanıtlar vererek yedinci soruya ulaşan Melike Baykara, çift joker hakkını kullandı ama ikinci baraj sorusunun cevabı şaşırttı.
İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve cevabı...
"Türkçe adı "ğ" harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?"
A: Afrika
B: Güney Amerika
C: Kuzey Amerika
D: Avrupa
Doğru Cevap: Avrupa
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" atv'de!