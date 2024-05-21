Ziraat Türkiye Kupası Finali ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı heyecanı başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken gözler maç gününe çevrildi. Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürürek kötü geçen sezonunu kupa ile taçlandırmak istiyor. Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek uzun yıllar süren kupa hasretine son vermek istiyor. Bu kıyasıya mücadelede kazanan hangi takım olacak? Peki Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe 20.45'te oynanacak. Merakla beklenen Beşiktaş - Trabzonspor maçı atv'den canlı olarak yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Beşiktaş ve Trabzonspor maçı 20.45'de başlayacak. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası final maçını futbolseverler atv'den izleyebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası final Beşiktaş - Trabzonspor maçı, 23 Mayıs Perşembe günü 20.45'te atv'de…