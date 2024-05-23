Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi

Osman Bey Ulcay'ın cezasını kesti!

'Kuruluş Osman', 161. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,13 reyting, %20,28 izlenme payı AB kategorisinde %5,29 reyting, %16,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,96 reyting %18,92 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 161. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 161. Bölümünde; Ulcay tarafından yolu kesilen ve çeşitli işkencelere maruz kalan Gündüz Bey, elleriyle ayakları bağlandıktan sonra nehre atıldı. Ulcay, bu hamlesiyle Osman Bey'i hem kızdıracağını hem durduracağını düşündü. Gündüz Bey'in izini takip ederek peşine düşen Osman Bey, evlatları ve alpları Gündüz Bey'i bulduğunda müdahale etmek için geç kalmışlardı. Osman Bey, umudu kesmemeleri gerektiğini söylerken Gündüz Bey, "Sen yalnız değilsin Osman Bey, ardında koskoca bir millet var. Benim emaneti sahibine teslim etme vaktim geldi. Elçim'i size emanet ederim. Brusa'yı alasın!" dedi. . Alaeddin Bey'in tüm çabasına rağmen Gündüz Bey Kelime-i şehadet getirmesinin ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gündüz Bey'in son sözleri ise ahaliyi yasa boğdu. Sahte Kadı'nın İbrahim Beylerin topraklarından geldiğini öne süren ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için Melike Hatun'un Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü söyleyen Bala Hatun, tüm gerçekleri İbrahim Bey'in yanında gözler önüne serdi. İbrahim Bey duyduklarına inanmazken; Melike Hatun ise Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için mahkemenin anında neticelenmesini istediğini inkar etti. Bala Hatun ise Melike Hatun'a "Mahkemenin tezinden bitmesini, Alaeddin'in idamla cezalandırılmasını sizden başka kim ister? Yalnız bu da değil, civardaki büyücüleri soruşturmuşsun. Sen, Allah'ın lanetlediği bir günahı nasıl el uzatırsın?" dedi. Bala Hatun Gonca Hatun'dan, çadırdaki mumları yakmasını istedi. Mumların yanmasından çekinen Melike Hatun'u gören Gonca Hatun ise Melike Hatun'un çadıra önceden büyülü mumlar yerleştirdiğini söyledi ve "Sadece Kadı Rükneddin de değil! Hatunun çadırımıza zehirli mum koyup bizim canımıza da kastetti! Büyücüden öğrendik." dedi. Gündüz Bey'in ölümünün ardından sabrı taşan Osman Bey, Ulcay'ı yakalayıp obaya getirdi. Osman Bey, "Bu Ulcay çakalını herkes İbrahim Bey'in eri sanırdı. Aslında fitnenin, zulmün ve Olcaytu'nun hizmetkarıdır. Bizans'la işbirliği yaptı… Bu it, Kadı Rükneddin'i ve Ahmet Bey'i öldürdü." diyerek gerçekleri ahaliye anlattı. Oğlunun Ulcay tarafından öldürüldüğünü o an ahaliyle beraber öğrenen İbrahim Bey ise Ulcay'a kılıç çekti ancak Osman Bey tarafından durduruldu. Ulcay'ın, Karacahisar baskınını İbrahim Bey'in yaptırdığını söylemesinin ardından Osman Bey, İbrahim Beyleri topraklarından kovdu ve "Zalimin yurdu bizim yurdumuz olacak, bu itin eti de kuşlara yem olacak. Kısasta hayat vardır, bu itin ölümü de aynı Ahmet Bey'inki gibi olacak. Zalime merhamet, mazluma ihanettir!" diyerek Ulcay'ın cezasını kesti.