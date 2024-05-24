canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
14
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok / Yabancı Sinema
    Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok / Yabancı Sinema YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim - 2. Fragman
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Aquaman / Yabancı Sinema
    Aquaman / Yabancı Sinema YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Mutfak Bahane'de haftanın finali

Mutfak Bahane'de haftanın finali

GİRİŞ TARİHİ:  24.05.2024, 16:10 GÜNCELLEME TARİHİ:  24 Mayıs 2024 Cuma, 16:11
Mutfak Bahane'de haftanın finali

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Fenomen gelin Gönül Mutfak Bahane'ye geri mi dönüyor?

Bir sezon boyunca başarıyla yarışan Gönül - Ahmet Ünsan çifti Mutfak Bahane'ye konuk oldu. Ezeli rakibi seda ile karşı karşıya gelen gönül yarışmaya geri dönebileceğinin sinyalini vererek gövde gösterisi yaptı.

Gül kayınvalidenin ikinci bahar hayalleri nasıl suya düştü?

Günlerdir çok konuşulan murat bey ve gül hanımın ikinci bahar hayalleri yarım kaldı. Geçmişin hesaplaşmasını yapıp evliliklerine ikinci bir şans vermesi beklenen çift murat beyin istekleri ile tekrar ayrılığın eşiğine geldi. Gül hanım eski eşini affedecek mi? Yoksa ikinci bahar sadece hayal olarak mı kalacak?

Nişan takıları konusu final günü ortalığı karıştırdı

Fenomen eltilerin kayınvalidesi Medine Hanım ile hesaplaşması final gününe damga vurdu. Büyük bir nişan ile evlilik yoluna ilk adımı atacak olan Ebru'nun sözleri olay oldu. Nişanda takılacak olan takıların kız tarafında kalacağını söyleyen ebru kayınvalidesi Medine Hanım ile karşı karşıya kaldı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Haftanın kazananı ebru olurken Cansu ve Mehmet çifti kutu oyunundan kazandıkları dokunulmazlık ile bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandılar.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN