Mutfak Bahane'de haftanın finali

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Bir sezon boyunca başarıyla yarışan Gönül - Ahmet Ünsan çifti Mutfak Bahane'ye konuk oldu. Ezeli rakibi seda ile karşı karşıya gelen gönül yarışmaya geri dönebileceğinin sinyalini vererek gövde gösterisi yaptı.

Gül kayınvalidenin ikinci bahar hayalleri nasıl suya düştü?

Günlerdir çok konuşulan murat bey ve gül hanımın ikinci bahar hayalleri yarım kaldı. Geçmişin hesaplaşmasını yapıp evliliklerine ikinci bir şans vermesi beklenen çift murat beyin istekleri ile tekrar ayrılığın eşiğine geldi. Gül hanım eski eşini affedecek mi? Yoksa ikinci bahar sadece hayal olarak mı kalacak?

Nişan takıları konusu final günü ortalığı karıştırdı

Fenomen eltilerin kayınvalidesi Medine Hanım ile hesaplaşması final gününe damga vurdu. Büyük bir nişan ile evlilik yoluna ilk adımı atacak olan Ebru'nun sözleri olay oldu. Nişanda takılacak olan takıların kız tarafında kalacağını söyleyen ebru kayınvalidesi Medine Hanım ile karşı karşıya kaldı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Haftanın kazananı ebru olurken Cansu ve Mehmet çifti kutu oyunundan kazandıkları dokunulmazlık ile bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandılar.