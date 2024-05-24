Türkiye Müge Anlı izledi

Tüm Kişiler AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında “en çok izlenme payı” alan program oldu!

Tüm Kişiler AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında "en çok izlenme payı" alan program oldu!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" gündüz kuşağında Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranına ulaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mayıs Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler' de %35,18 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %34,78 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise %38,68 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

İstihbaratçı sevgilisi üfürükçü çıktı

Perşembe günkü yayında, 56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kanserle mücadele eden Ayten Hanım, ablasının yardım niyetiyle kendisini tanıştırdığı Yaşar Bey'e 3 milyon TL değerindeki evini kaptırdığını söyledi. Dolandırıldığı kişiden parasını almak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Ayten Akyol'un başından geçenler ağızları açık bıraktı. Kanserle mücadele eden 56 yaşındaki Ayten Hanım, aşık olduğu bu adam yüzünden felç geçirdiğini ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan 3 milyon TL değerindeki evini kaybettiğini açıkladı. İddiaların ardından Yaşar Bey, yayına bağlandı. Yaşar Bey, bu iddiaları doğrulayarak, "Ben Ayten Hanım'ın evini ödeyeceğim" dedi. Programdaki bu sözlerinin ardından Yaşar Bakır, kayıplara karıştı. Olaya ilişkin konuşan Yaşar Bakır'ın resmi nikahlı eşi Hatice, "Ben boşanacağım. Bana hayatında birisinin olduğunu söylememişti. Cezaevine girdi. Eve düzgünce para getirmez. Üfürükçülük yapıyor. Engelli bir çocuğumuz var. Evde sosyal medya hesabından yayınlar açıyor. Ayten Hanım'ı bize patronu diye tanıttı" dedi. Yayına bağlanan bir izleyici, Yaşar Bey tarafından dolandırıldığını belirterek, " 10-15 bin TL paramı kaybettim. Yaşar Hoca diye tanıyorduk" dedi.