Gündüz kuşağının birincisi Müge Anlı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 20+ABC1 kategorisinde 100 program arasında “en çok izlenen program” oldu!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" gündüz kuşağında, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde tüm yapımlar arasında günün en yüksek reyting ve izlenme oranına ulaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mayıs Pazartesi günkü yayınıyla 20+ABC1 kategorisinde ise %4,30 reyting ve %35,18 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Manisa'yı sarsan kayıp vakası Müge Anlı'da! Selin Öztürk'ün gizemli kayboluşu

Manisa'dan kaybolan Selin Öztürk'ten, tam 38 gündür haber alınamıyor. Kendisi, duş almak için babasının evine gideceğini söylemişti, ancak o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Selin'in ailesi, endişeli bekleyişlerini Müge Anlı'nın stüdyolarında dile getirdi. Anne Yeliz Karalar, Müge Anlı'ya kızının kaybolması ile alakalı oğlu ve eski eşinden şüphelendiğini ifade etti. Yeliz Karalar, oğlunun Selin'in cep telefonunu satıp ortadan kaybolduğunu söyledi, ancak bu durumun netliğe kavuşmadığını dile getirdi. İddiaların odağındaki erkek kardeş Furkan ise canlı yayına gelerek açıklamalarda bulundu. "Annesinin başka bir adamla evde olduğunu iddia ederek, "Selin 12 yaşında dövme yaptırdı. Bu kadın bize bakmadı. Kardeşim vuruldu. Hastaneye bile götürmediler." şeklinde konuştu. Furkan, annesi ve kardeşi hakkında gelen mesajları Müge Anlı'ya okuttu. Mesajlarda, anne ve kızın birçok kişiyi dolandırdığı iddia ediliyordu. Kardeşi Selin'in evine yapılan baskında 6 kg yasaklı madde ele geçirildiğini söyleyen Furkan, "Aranması olduğu için kardeşim kaçmış olabilir ya da tutuklanmış olabilir" şeklinde konuştu.