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HABERLER Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya

Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya

GİRİŞ TARİHİ:  30.05.2024, 00:20
Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 162. Bölümünde Osman Bey’in Konstantin Palealagos ile karşı karşıya gelmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 162. Bölümünde; Brusa'da kurulan hain tuzağın ardından obaya dönüş yolunda Konstantin Palealagos ile karşı karşıya gelen Osman Bey "Bana kahpe bir pusu kurdun. Şimdi de askerlerinin arkasına saklanarak diş gösterirsin!" dedi. Konstantin ise Osman Bey'e Brusa'dan kaçabildiğini ancak şimdi kendisinden kaçamayacağını söyledi. "Gayrı burası hakikat meydanıdır! Sen mi öleceksin yoksa ben mi göreceğiz!" diye rest çeken Osman Bey atını dörtnala Konstantin'in üzerine sürdü. Restleşmenin ardından neler yaşanacağı ise büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 162. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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