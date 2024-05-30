Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Ne Zaman Kılır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Teheccüd namazı hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Teheccüd Namazı Nedir?

Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp uykuya geçtikten sonra kalkılıp gece kılınan bir namazdır. Teheccüd namazı, adını İsrâ sûresinden almaktadır. Bir rivayete göre kim uykusundan feragat edip bu namazı kılarsa tüm dilekleri kabul olacağıdır.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Uyuyup uyanarak kılınan bu namaz, iki ya da sekiz rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bu namazı yatsı namazından sonra kılınması daha makbüldür. Namaza başlamadan önce mutlaka ''Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazını kılmaya." diyerek niyet edilir ve iki rekatta bir selam verilerek kılınır.

Teheccüd Namazı Kaç Rekat?

Bu namazın çift sayılarda kılınması önerilir. Bir sınır yoktur, dileyen daha fazlada kılabilir.

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır?

Bu namazı kılacak olan kişi, gece vakti kalktığında bu namazı kılabilir. Bu namazı kılması için uyuyup uyanması gerekmektedir. Bu namaz yatsı namazından sabah imsak vaktine kadar kılınabilir.

Teheccüd Namazında Hangi Dualar Okunur?

Bu namazda diğer namazlar gibidir. İlk önce niyet edilmelidir. Sonrasında Fatiha suresi, Etteyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena sureleri sırasıyla okunur. İlk rekatta Fatiha suresi okunması sonraki rekatta ise diğer dualar okunabilir.

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