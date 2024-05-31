Mutfak Bahane'de haftanın finali

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Cuma finalinde büyük gerginlik

Fenomen kayınvalide Medine Hanım final gününe damga vurdu. Gelininin telefonunu karıştıran kayınvalide oğlunun kartından yapılan harcamaları görünce ortalığı ayağa kaldırdı. "Benim paralarımı siz harcayamazsınız'' diyen Medine Hanım dünürü ve gelini ile büyük bir gerginlik yaşadı.

Final günü şok ayrılık

Sözlü çift Cansu ve Mehmet'in final günü yaşadığı gerginlik ayrılık ile sonuçlandı. Yüzüğü atarak stüdyodan çıkan Cansu'nun arkasından gülme krizine giren kayınvalide Medine Hanım ise tepki topladı.

15 bileziğin sahibi kim oluyor?

Haftalık toplam puanları ile Beyhan ve Okan çifti 15 bileziğin sahibi oldu. İki elti eleme potasında karşı karşıya geldi. Cansu ve Mehmet aldıkları düşük puanlar ile yarışmaya veda ettiler.