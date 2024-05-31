Üç kızın yaşadığı evden dram çıktı

Canlı yayın ihbar kabul edildi, anne ve sevgilisi gözaltına alındı

29 Mayıs'ta stüdyoya gelen Fitnat hanım, sevgilisi Selahattin Bey, engelli kızı Gizem, büyük kızı Figen ve resmi olmayan yollarla evlat edindiği kızı Bahar Muğla ortaca köyünce birlikte yaşıyorlar. Fitnat hanım, benim öz kızım Figen yanında birlikte kaçtığı Bahar ise komşumuz vefat edince evime alıp büyüttüğüm kızımdı. Bir akşam beni ve sevgilimi uyku hapı verip uyuttular. Evdeki 65 Bin TL'yi alıp kayıplara karıştılar diyerek kızlara seslenip eve dönmelerini istedi. Kızlarla herhangi bir kan bağı olmayan Selahattin Bey ise gözyaşları içinde 'Kızlara gözüm gibi bakıyordum. Bir baba şefkatiyle yaklaştım ama onlar beni öldürmek istedi. Ben sadece hayatlarının tehlikede olmadığını bileyim yeterli" diyerek hayatlarından endişe ettiklerini söyledi ve bulunmasını istedi.

Onlar benim kızım diyordu, 14 yaşından itibaren kızlara tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Bugünkü canlı yayında çocukların sistematik olarak yıllardır tecavüze uğradığı ve yaşadıkları tüm gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı. 15 gündür kayıp olan Figen ve Bahar tüm gerçekleri Müge Anlı'ya yayından önce anlattı. Yayın başladığında ise Müge Anlı tüm gerçekleri Selahattin Bey'in yüzüne vurarak "Sen utanmadan benim stüdyoma geldin, yaptığın her şeyin videosu var elimde. Kızlara 14 yaşından itibaren tecavüz etmişsin evdeki üç kıza da" dediğinde bana iftira atıyorlar hepsi montaj. Beni uyutup bana istediklerini yaptılar. Selahattin'in iddiaları reddetmesine dayanamayan kızlar, gözyaşı içinde annelerine gerçekleri söyleyip korkmaması için yalvardı. Annesine senin gözünün önünde tecavüz etti Bahar'a. Tecavüz edip hamile kalmaması için doğum kontrol hapı verdi, hamile kalıp başıma iş açmayın diyordu. Engelli kardeşimi seni karım yapacağım deyip kandırıp ona da tecavüz etti, hepimize yapıyordu. 4'ünüzü de karım yapacağım diyordu, Bahar'ı annesi vefat edince getirdiler. Ona tecavüz etmek için sahte hamilelik testi hazırladı, benle olmazsan babana senin daha başkasıyla birlikte olduğunu söylerim diyerek tehdit etti yaşı küçüktü ona da tecavüz etti. Bizi evden çıkarmazdı sadece evin bahçesine çıkardık, birilerine anlatırız diye korkuyordu bize derinizi yüzerim sizi baltayla öldürürüm diyordu, artık doğruları söyle diyerek yalvardılar annelerine.

İnternetten online olarak oyun oynadığı arkadaşı yardım etti, Müge Anlı'ya çıkmalarını söyledi.

Müge Anlı'ya bağlanan izleyici ben kızlarla online olarak oynadığımız oyun üzerinden tanıştım. Van'da yaşıyorum, kızlar bana bunu anlattığında inanmadım sonra video görüntülerini attılar aynı şehirde olmadığımız için bir şey yapamadım ama telefonla konuştuğumda çok kez şahit oldum anneleri de gelip kızlara o adamla beraber olmaları için zorlardı. En sonunda kızlara uyku ilacı bulup vermelerini söyledim, İstanbul'a kaçıp Müge Anlı'ya gidin dedim.

Canlı yayın ihbar kabul edildi, anne ve sevgilisi gözaltına alındı.

Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler herkesin kanını dondururken; Anlı'nın Emniyet güçlerine çağrısıyla Muğla Cumhuriyet Savcılığı talimat verdi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürleri ekipleriyle birlikte geldikleri evden engelli kız kardeş Gizem, anne Fitnat ve Selahattin'i alarak emniyete götürüldüler.