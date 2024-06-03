atv dizileri dünyanın her yerinde

ATV dizileri hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor. ATV Distribution tarafından lisanslanan dört dizi daha yakında ABD ve Latin Amerika ülkelerinde izleyicisiyle buluşacak.

Dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, her coğrafyada ilgi görüyor. ATV Distribution, dört başarılı diziyi Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Latin Amerika'ya lisansladı. Canela Media ile imzalanan anlaşma neticesinde, ATV'ye ait dört dizi çok yakında Canela.TV platformundan izlenecek.

'Safir' Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanırken, 'The Father' (Ben Bu Cihana Sığmazam), 'Stolen Life' (Kara Ekmek) ve 'Foster Mother' (Ağlama Anne) dizileri Amerika Birleşik Devletleri ile İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde gösterime girecek.