Erdal Beşikçioğlu kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Erdal Beşikçioğlu hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Erdal Beşikçioğlu biyografisini detaylı okuyun!

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı. 2010'da, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide (Behzat Ç) Erdal Beşikçioğlu, başrol karakter Behzat'ı canlandırdı. Sonrasında ise 46 Yok Olan, Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Halen tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam başarılı oyuncu ayrıca Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Nisan 2024'ten bu yana Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Oynadığı Dizi ve Filmler şu şekilde;



2017 – Adı Efsane - Tarık Aksoy, 2016 – 46 Yok Olan - Murat Günay, 2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku – Arif, 2014 – Reaksiyon - Yavuz Aslan, 2011 Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü -Başkomiser Behzat Ç., 2011 – Madende – Serdar Akar, 2010 – Behzat Ç.- Behzat, 2010 – Kurtlar Vadisi Filistin, 2010 – Bal, 2010 – Kardelen, 2009 – Ayrılık, 2009 – Es-Es – Işık Hoca, 2008 – Vali, 2008 – Hayat Var, 2006 – Barda – Nasır, 2006 – Eve Giden Yol Mahmut, 2006 – Köprü – Faruk Yazıcı, 2005 – Seni Çok Özledim – Sado, 2005 – Ödünç Hayat – Mustafa, 2005 – Körfez Ateşi, 2004 – Kasırga İnsanları – Yunus, 2004 – Mars Kapıdan Baktırır – Süha, 2003 – Tatlı Hayat

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