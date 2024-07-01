Hangi dualar hastalık anında okunmalıdır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Hastalık anında okunması gereken dualar hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Duanın iyileştirici yönünü bilmeyen yoktur. Ruh halini rahatlatmak için dua ve ibadet önerilir. Sıkıntı içindeyken okunacak bazı dualar ve sureler vardır.

La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren?

İnne me'al'usri yüsren?

Feiza ferağte fensab?

Ve ila rabbike ferğab?

Hastalık anında şifa istemek için okunacak dua şöyledir;

"Ezhib'l be' se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama"

Zor zamanlarda teselli için hangi dualar okunmalıdır?

Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa bu duayı okursa, Allah üzüntüsünü giderir Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm

Maddi sıkıntılar için hangi dualar okunmalıdır?

"Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ühhiret vela te'hira mâ ûccilet."

Anlamı ise şöyledir; "Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te'hir olunanın ta'cilini, ta'cil olunanın da te'hirini istemeyeyim." (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

Her aile de huzursuzluk ve kavga yaşanabilir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için aile huzuru için okunacak dua mevcuttur.

Ailevi sıkıntılar için hangi dualar okunmalıdır?

Tevbe suresinin 129. Ayeti her gün 7 defa, Bakara 2:269 3 kez okunmalıdır. 41 defa Bismillahirrahmanirrahim ve Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni duası okunmalıdır. Duha suresi 25. Ayet 21 ya da 71 defa, Furkan suresi 74. Ayeti ve Araf 89. Ayet okunmalıdır.

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