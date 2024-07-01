Timur Acar kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Timur Acar hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Timur Acar biyografisini detaylı okuyun!

Almanya'da dünyaya gelen Timur Acar, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra ailesinin memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleşmiştir. Ailesinin kökeni aslen Batum'a dayanmaktadır. Tiyatro ile tanışması da 1999'da oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sahne alanında eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde yer alarak tanınmaya başladı. 2013 yılında Bebek İşi adlı dizide Murat rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk rollerini üstlendi ve 2. sezon sonunda diziden ayrıldı. Tiyatro dışında başlıca hobisi olarak müzik tutkusu da bulunmaktadır. İlk evliliğini 2007 yılında evlilik yapan Acar 2009 yılında boşanmıştır. 2016 yılında Kertenkele dizisinde rol arkadaşı olan Eda Özerkan'la 2016 yılında dünya evine giren ikilinin Eliz isminde bir kız çocukları vardır.

Timur Acar'ın rol aldığı filmler ve diziler şu şekilde;

2018 – Söz , 2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Köfte Necmi) (sinema filmi ), 2014 – Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi), 2013 – Bebek İşi – 1. sezon, 2013 – Hayat Sana Güzel, 2013 – Erkek Tarafı Testosteron, 2012 – Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede, 2011 – Devrimden Sonra, 2010 – Akasya Durağı – 3. sezon, 2010 – Çakallarla Dans, 2009 – Ah Kalbim – 1. sezon, 2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı, 2009 – Başka Dilde Aşk, 2008 – Ulak, 2008 – Avrupa Yakası – 6. sezon, 2007 – Avrupa Yakası – 5. sezon, 2008 – Çıngıraklı Top, 2007 – Gomeda, 2006 – Avrupa Yakası – 4. sezon

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2008-2012 – Testosteron ( Oyun Atölyesi) – Tretyn, 2006-2007 – Hırçın Kız ( Oyun Atölyesi) – Tranio

Kertenkele bölümler