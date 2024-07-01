Yurdaer Okur kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de doğan Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazanmıştır. Üç sene bu okulda okuduktan sonra 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü'ne girmiştir. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yapmıştır.

Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan usta oyuncu Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisinde ekran karşısına geçti. Aydın Sayman'ın yönettiği 2002 tarihli Sır Çocukları adlı filmiyle sinema arenasına da adım atan oyuncu hem televizyon hem de sinema projelerini birlikte yürütmektedir.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Yurdaer Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı.

Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Yurdaer Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı.

Yurdaer Okur kendi gibi oyuncu olan Dilara Yalçın Okur ile evlidir.

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