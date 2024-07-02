Hangi dualar zor zamanlarda okunmalıdır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Zor zamanlarda okunması gereken dualar hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Yardıma ihtiyaç duyduğumuzda ve çaresiz hissettiğimiz anda Allah'a dua etmek gerekir. Dualar peygamber efendimiz tarafından da okunmuştur. En çaresiz anda okunacak dua ile arınan Müslümanlar çaresini bulur. Bunu göstermek için edilmesi gereken dualar bellidir.

Zor Zamanlarda Hangi Dualar Okunmalıdır?

Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).



Anlamı: ''Sonunda karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı.





La ilahe illallahül'azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il'azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül'Arş-il-kerim.



Anlamı: Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.

Sabır ve Dayanma Gücü İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Sabır duası insanların zor zamanlarda sakinleşmek için edilen bir duadır. Eğer bu dua gönülden edilirse sabır kazanır, hata yapmayız.

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Türkçe anlamı ise şöyledir; Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan - bu şekilde sana eziyet olan - yükünü? Senin şanının yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğrul. (İnşirah suresi)

Endişe kaygı ve korku yaşadığımız sırada dua edersek manevi olarak rahatlayacağımız için endişemiz azalatacaktır. Peki Korku ve Kaygı Anında Hangi Dualar Okunmalıdır?

Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi de bulunmaktadır. Koruyucu özelliği olan bu üç dua korku anında okunabilir.

Sıkıntı ve Zorluk Anında Hangi Dualar Okunmalıdır?

Sıkıntı ve zor bir dönemden geçerken Allah'a sığınıp dua ederek rahatlarız. Özellikle İnşirah suresi çok önemlidir. Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Barış ve Huzur İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

"Yâ Veliyy celle celalühü" zikrine devamlı olarak söyleyen kimseler Allah (cc)'un izni ile hoşnutluğu içinde olurlar. Huzurlu ve mutlu aile geçimi için eşlerin bu ism-i şerifi zikretmeleri geçimlerini kolaylaştırabilir. (46 defa)

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