Yeni doğan bebek için hangi dualar okunmalıdır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Yeni doğan bebekler için okunması gereken dualar hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Yeni doğan bebekler için okunacak dualar, onların hayatları boyunca; sağlık, mutluluk ve huzur içinde büyümeleri için okunur.

Yeni Doğan Bebek İçin Nazar Duası

Yeni doğan bebeğe nazar değmemesi için mutlaka nazar duası okunmalıdır. "Bismillahirrahmânirrahîm. Allahumme inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni."

Nazar duasının anlamı ise şöyledir:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Ey Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni bağışla."

Yeni Doğan Bebekler İçin Ayetel Kürsi

Yeni doğan bebeklere Ayetel Kürsi okunur ve Allah'tan şefaat dilenir.

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bebeğin Sağlığı ve Huzuru İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Bebeğin huzursuz olmaması için ilk önce fiziksel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına bakılmalıdır. Uyumakta zorlanan bebek ya da çocuklar için günümüzde sıklıkla Fatiha Suresinin okunabildiği bilinmektedir. Huzuru ve sağlığı için okunabilecek bazı dualar şunlardır.

Fatiha, Nazar duası, İnşirah suresi, Ayetel Kürsi, Felak ne Nas suresi

Annelerin Yeni Doğan Bebek İçin Okuyabileceği Dualar Nelerdir?

"Elhamdülillahillezî vehebe lî ale'l-kiberi İsmâile ve ishak. İnne Rabbî lesemîu'd-duâ." "Bana bu evladı ihsan eden Allah'a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim..."

Bebeğin Gelişimi İçin Hangi Dualar Okunmalıdır?

Bebeğin sağlıklı olması için; Ayetü'l Kürsi, Araf suresinin 54. Ayeti, Felak-Nas sureleri okunabilir. Aynı zamanda Saffat suresi 100.ayeti okunmalı, Al-i İmran suresi her gün 21 defa okunmalı ve Ali İmran suresinin 35. Ayetinden itibaren surenin sonuna kadar bütün ayetler doğuma kadar okunmalıdır.

Nihat Hatipoğlu bölümler