Bergüzar Korel kimdir? Hayatı ve biyografisi

Oyunculuğu, başarısı ve güzelliğiyle akıllara kazınan Bergüzar Korel'in hayatı merak ediliyor. Şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Bergüzar Korel'in bilinmeyenleri...

Bergüzar Korel kimdir?

Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Bergüzar Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları olarak dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam süren Korel ailesinin izinden devam ederek kariyerine oyuncu olarak devam etmiştir. Proje semlerini titizlikle yapan ünlü oyuncu şöhretle genç yaşlarda tanınmış ve milyonların merak ettiği bir isim haline gelmiştir.

Bergüzar Korel nereli?

Bergüzar Korel hayata gözlerini İstanbul'da açmıştır. Aslen Arnavut kökenlidir.

Bergüzar Korel kaç yaşında?

27 Ağustos 1982 tarihi doğumlu ünlü isim 41 yaşındadır.

Bergüzar Korel hangi üniversite mezunu?

Eğitimci bir ailenin kızı olan Bergüzar Korel liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Bergüzar Korel evli mi?

Mutlu bir yuvası bulunan Begüzar Korel meslektaşı Halit Ergenç ile evlidir. Örnek çift olarak gösterilin ikilinin Ali, Han, Leyla adında üç çocukları bulunuyor. Ünlü çift gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

Bergüzar Korel'nın oynadığı diziler nelerdir?

Bergüzar Korel'in kariyerindeki ilk filmi 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'dı. 2006 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Aynı sene çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterine hayat verdi. Yıldızı parlayan Bergüzar Korel reklam filmlerinde boy göstermeye çalıştı. 2006 Bergüzar Korel'e uğurlu geldi ve bir kez daha kamera karşısına geçti. Dönemin reyting rekortmeni Binbir Gece'deki Şehrazat rolüyle kariyerinde zirve yaptı. atv ekranlarında yayında Karadayı'da ağır ceza hakimi Feride Şadoğlu olarak izleyici karşısına geçti. 2010-2011 yılları arasında Bergüzar Korel yine atv'de yayımlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. 2018 senesinde Vatanım Sensin ile yine izleyicinin kalbine taht kurmuştur.

Bergüzar Korel'nın oynadığı filmler nelerdir?

Aşk Geliyorum Demez, Bir Aşk İki Hayat