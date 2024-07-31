Borsaya Yatırım Yapmak Caiz Mi? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

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Borsaya Yatırım Yapmak Caiz Mi?

Borsanın genel mantığının haram olmadığını savunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, borsada yatırım yapılan şirketin İslam'a aykırı olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Eğer borsa sistemi, İslam dinine aykırı işler yapmıyor caiz olarak görülmektedir.

Borsada Faiz Var Mı?

Hisseler hayali ve hakikatte olmayan, sanal bir düzenlemeler olduğu için borsadaki işlemlere olumlu bakılmamaktadır. Hakiki işler ve bu işler de İslam dinine aykırı işler yapmıyorsa caiz olarak görmektedir. Fakat günümüzdeki borsa sisteminde denetim yapmak oldukça imkansız olduğu için caiz olmadığını açıklamıştır.

Hangi Hisse Senetleri Caizdir?

Müslümanların hakim olduğu, haramla iştigal etmeyen, daha şeffaf olup satıma konu olan şirket varlığını dolayısı ile satılan senede düşen hisseyi açıkça bildiren, senetleri isme muharrer olup, ortaklıktan vazgeçmek isteyenlere bu imkânı sağlayan şirketlerin hisse senetlerini almak ittifakla caizdir.

Borsadan Kazanılan Para Helal Mi?

Bir kağıt üretiliyorsa bunların içerisinde alıp satım yapmanın bir yatırım aldığını belirten Nihat Hatipoğlu, faiz ve içki gibi haram işlerle uğraşan bir şirkete yatırım yapmanın haram olabileceğini ifade etti.

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