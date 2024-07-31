Çocuğa İsim Verilirken Nelere Dikkat Edilmeli? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Çocuğunuza isim verirken dikkat etmeniz gerekenler hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Çocuğunuza İsim Verirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel bir isim vermektir. İsim anlam bakımından olumsuz, kötü olmamalıdır. Anne- baba isim koyarken anlamlarına bakmalıdır. Verilen isimlerin çocuk üzerindeki etkisi çok önemli rol oynamaktadır. İsimlerin kaderde rol oynadığı harflerin enerjileri olduğunu da kulaktan kulağa konuşulanlar arasındadır.

Kuranda Geçen Kız İsimleri Nelerdir?

Bir kız bebek sahibi olacak aileler için, Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimleri büyük bir öneme sahiptir. Birçok aile bebeğine isim koyarken anlamlarına dikkat ettiği kadar Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğine de bakarlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler daha makbul bilinir. İşte isimlerden bazıları;

Anife, Ahsa, Aden, Asiye, Ahsen, Akay, Aksa, Azze, Azra, Asel, Alime, Aleyna, Asi, Atiye, Aliye, Amine, Beyza, Bengisu, Berra, Benan, Dilay, Didar, Esra, Ebrar, Ecrin, Elif, Ela, Ferda, Hüma, Lina, Irmak, Meryem, Mina, Medine, Nisa, Reyhan, Sena, Sıdıka, Tuba, Vidan, Züleyha...

Günümüzde çok kullanılan Lina ismi Kur'an- Kerim'de geçiyor mu? Lina isminin anlamı;

Lina ismi Kuran-ı Kerim'de geçen bir kız ismidir. Lina isminin Kuran'da geçen Haşr suresi 5. Ayetteki anlamı ise "hurma ağacı" dır. Lina isminin Kuran'daki anlamı, İslam dininde kutsal sayılan bir meyve olan hurmanın ağacıdır.

Kuranda Geçen Erkek İsimleri Nelerdir?

Yeni doğan bebeğe isim koymak görüldüğü kadar kolay değildir. Anlamı, Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği, ve bebeğe uygunluğuna bakılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek isimleri oldukça merak ediliyor. İşte onlardan bazıları;

Ali, Ahmet, Adem, Araf, Burak, Buğra, Bedir, Celil, Cahid, Cudi, Dafi, Ezel, Ekrem, Emrullah, Furkan, Fettah, Harun, Huda, Hakkı, Hafız, İsmail, İlyas, İdris, Kadir, Kazım, Kavi, Karun, Muhsin, Mazlum, Melik, Mazlum, Naci, Nehar, Nas, Nuh, Rafet, Sirac, Safa, Salim

Nihat Hatipoğlu Bölümler