Evrim Akın kimdir? Hayatı ve biyografisi

Evrim Akın hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Avrupa Yakası dizisinin yıldızları arasında yer alan Evrim Akın kimdir? Evrim Akın Nereli? Evrim Akın Kaç Yaşında? Evrim Akın Evli Mi? Evrim Akın'ın oynadığı Dizi ve Fimler neler? Hemen şimdi Evrim Akın biyografisini detaylı okuyun!

Evrim Akın Kimdir?

Evrim Akın, 12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da memur bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Memur olan annesinin adı Elif Akın, subay olan babasının adı Mustafa Süngü Akın'dır. Selçuk adında bir erkek kardeşi vardır. Aslen İzmir'lidir. Liseyi İzmir'de okuyan Evrim Akın, okulunu bitirdikten sonra konservatuar eğitimi almak için 1996 yılında İstanbul'a geldi. Müjdat Gezen Sanat Okulu'na giren Evrim Akın, 16 yaşındayken babasını kaybedince eğitimini yarım bıraktı. İki yıl İbrahim Tatlıses ile çalışan Evrim Akın İbo Show'da ve İmparator dizilerinde oynadı. Televizyonda İbo Show'da çeşitli skeçlerde oynadıktan sonra 1997 yılında "Eltiler" dizisinde oynayarak dizi oyuncusu oldu.

Evrim Akın Nereli?

Arnavut bir baba ve Kürt bir annenin kızı olan Evrim Akın, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır mahallesinde büyüdü.

Evrim Akın Kaç Yaşında?

12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Evrim Akın, 45 yaşındadır.

Evrim Akın Evli Mi?

Liseyi bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi almak için İstanbul'a gelen Evrim Akın, Müjdat Gezen Sanat Okulu'nda tanıştığı oyuncu Ümit Çırak ile 1997 yılında evlendi ancak bu evlilik sadece 6 ay sürdü.

Evrim Akın'ın Oynadığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

1998 - İmparator (Çiçek) (TV Dizisi) 2000-2001 Nisan Yağmuru (Kiraz) (TV Dizisi) 2002-2003 Canım Kocacığım (Lara) (TV Dizisi) 2003 Analık (Derya) (TV Dizisi) 2003 Estağfurullah Yokuşu (Gümüş) (TV Dizisi) 2004-2006 Avrupa Yakası (Selin Yerebakan) (TV Dizisi) 2007-2010 Bez Bebek (Nana) (TV Dizisi) 2011-2013 Alemin Kralı (Jülide) (TV Dizisi)