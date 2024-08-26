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“Bir Gece Masalı”ndan yeni afiş

GİRİŞ TARİHİ:  26.08.2024, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ:  26 Ağustos 2024 Pazartesi, 11:40
“Bir Gece Masalı”ndan yeni afiş

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan imkansız aşk

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni afişi yayınlandı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaştığı "Bir Gece Masalı" 3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde geçen ve İstanbul'a uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizinin afişinde, başrol oyuncuları Burak Deniz ve Yazgı Coşkun'un romantik kimyası gözler önüne seriliyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

Pamukkale'den İstanbul'a uzanan bu masalsı aşk hikayesi, 3 Eylül'de sadece atv'de!

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