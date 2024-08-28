Sevilen oyuncu Özlem Türkad, Süreyya'yı ve Bir Gece Masalı'nın bilinmeyenlerini paylaştı

atv’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı’nın kadrosunda yer alan Özlem Türkad, rolünü ve projenin bilinmeyenlerini paylaştı.

"Benim için Süreyya bugüne kadar oynamadığım, farklı renkleriyle karşıma çıkan, incecik camdan bir karakter."

Süreyya karakterine hayat veren Türkad, rolüne ve diziye dair şunları söyledi; "Bir Gece Masalı, bence adıyla müsemma; bir peri masalı gibi başlayan ama başlangıçtan itibaren de birçok zorlukla karşılaşan Mahir ve Canfeza'nın aşkları ekseninde merak uyandıran bir hikâye… Çünkü sadece onlar değil diğer karakterler de çok iyi kurgulanmış, yaşayan insanlar. Benim için Süreyya bugüne kadar oynamadığım, farklı renkleriyle karşıma çıkan, incecik camdan bir karakter. Aslında hayatın sert yanıyla başa çıkamamış ama günün sonunda yaşamak için kendi yolunu, aklını feda ederek bulmuş bir kadın. Aşkına ve oğluna bağlı, biraz çocuksu ve çok kırılgan biri. Ama bir o kadar da hayat dolu ve komik. Okur okumaz sevdim! Sanırım o da bana karşı boş değil…"

Hikayeyi çok sevdiğini belirten oyuncu, hazırlık sürecinin de çok planlı ve titiz geçtiğini söyledi; "Ben sanırım ilk kabul eden oyunculardanım senaryoyu. Başta elbette Süreyya üstünden baktım hikayeye. Sezondan çok önce çalışmaya başladık biz. Nisan, Mayıs aylarında Denizli ve İstanbul'da 3 bölümün sahnelerini çektik. Yönetmenim ve tüm ekip zaten çok hazırmış bu iş için onu gördüm. Aynı zamanda çok sevgili oyuncu arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok keyifliydi benim için. Hepsine hayranım. Dilerim uyumumuz ve mutluluğumuz sezonlarca seyircimizle birlikte daim olsun."

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimlerin yer alıyor.

Bir Gece Masalı, 3 Eylül'de atv'de başlıyor.