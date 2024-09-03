12 yaşındaki kayıp kız çocuğu S.K.’yı Esra Erol 24 saat içinde buldu

2 Eylül tarihinde yeni sezona merhaba diyen Esra Erol, birbirinden farklı konulara çözüm bulmaya devam ediyor.

Esra Erol'da programının ilk yayınında gündeme gelen 12 yaşındaki S.K.'nin kayıplara karışması izleyiciyi ekran başına kilitledi. Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olan kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. 12 yaşındaki S.K.'nın kaybolmasındaki sır perdesi Esra Erol'da aralandı. Gelen ihbarlar ve edinilen bilgilerle Esra Erol ve ekibi hemen harekete geçti.

Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp kızın bulunması için düğmeye bastı. 12 yaşındaki S.K.'nın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş Emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 yaşındaki S.K. ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. 12 yaşındaki S.K.'yı alkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ise canlı yayına bağlandı. 12 yaşındaki S.K. ile sevgiliydik sözleri ise akıllara durgunluk verdi.