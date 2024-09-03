Müge Anlı İle Tatlı Sert itirafla başladı

Müge Anlı'da yeni sezon başladı. 22 Mart'ta Osmaniye'de vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesi Sebile Hanım ve annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mustafa isimli kişinin sebep olduğunu öne sürerek programa başvurdu. Bugün sezonun ikinci bölümüyle ekranda yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği su ile öldürdüğünü itiraf etti.

Osmaniye'de çorba içindeki gizemli ölüm

Osmaniye'de meydana gelen trajik bir olay, Mehmet Yörük'ün evinde içtiği çorbanın ardından aniden fenalaşarak yaşamını yitirmesiyle gündeme geldi. Oğlunun ifadesine göre, Yörük üçüncü kase çorbayı içtikten sonra ağzından ve burnundan kan gelerek yere yığıldı. Bu ani ölüm, aileyi derinden sarsarken, olayın üzerindeki gizem bulutları yoğunlaşıyor. Müge Anlı'nın programında da geniş yer bulan bu şüpheli olayda, Yörük'ün ölümüyle ilgili soru işaretleri artmıştı.

Mustafa çektiği fotoğraflarla beni tehdit etti

Üfürükçülük yapan Mustafa'nın son 6 aydır evlerine sıklıkla geldiğini söyleyen Sebile Hanım, Mustafa'nın eşine su içirdiğini, "Mustafa, eşime ne olduğunu bilmediğim şeyler içirdi" sözleriyle itiraf etti. Psikiyatrik rahatsızlıkları bulunan Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisine seni tedavi edeceğim deyip uygunsuz fotoğraflarını çektiğini belirtti. Sebile Hanım, eşinin vefatından önceki 6 ay içerisinde bu olayı yaşadığını söyledi.

Çorbanın içeriği şüpheleri artırdı

Mehmet Yörük'ün ölümü sonrası yapılan araştırmalarda, özel olarak hazırlanan çorbanın içeriği şüphe uyandırdı. İddialara göre, Yörük'ün eşi oğlunu bu çorbadan uzak durması için uyarırken, oğul merak edip çorbayı tatmak istemişti. Bu durum, çorbada zararlı bir madde bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Ani evlilik teklifi şüpheleri derinleştirdi

Yörük'ün ölümünden sadece birkaç gün sonra, eşine gelen ani evlilik teklifi, olayın şüphelerini artırdı. Aile ve çevre, bu hızlı gelişmelerin ardında başka sebepler olup olmadığını sorgulamaya başladı. Trajik bir kaybın ardından gelen bu ani teklif, dikkatleri olayın üzerine çekti.

Aile gerçeği arıyor

Yörük ailesi, babalarının ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yetkililerden yardım talep ediyor. Çorbanın içeriği ve annenin olayla olası bağlantısı, aile içinde ve çevrede tartışılmaya devam ederken, ailenin gerçekleri ortaya çıkarmak için verdiği mücadele sürüyor.

Beklenen itiraf canlı yayında geldi

Sebile Hanım: "Kocamı içirdiği su ile öldürdü"

Eşim Mehmet sabah uyandığında iyiydi. Sonra öğlen Mustafa Bey evimize gelmişti. Yanında bir su getirdi ve eşim Mehmet'e içirdi. Bu suyu içtikten sonra aramızdan çekilecek, evlenebileceğiz dedi. "Ben seninle evlenemem, kocamı seviyorum" dedim. Eşim sonra yere düştü, rahatsızlandı, kendini kaybetti. Mustafa, ailesine, ambulansa haber verme dedi. Akşam olunca aradı ambulansı. Bana hastanede de iyileşemez dedi. Ne var içinde bilmiyorum ama daha önce bana da içirmişti.

Müge Anlı 4 ay önce vefat eden Mustafa Bey'in eşinin ölümüne de dikkat çekti

Anlı, Mehmet Yörük'ün ölümünden 4 ay önce vefat eden Mustafa Bey'in eşinin ölümünün savcılık tarafından araştırılması gerektiğini, gerçekleşen peş peşe ölümlerin tesadüf olmadığını düşündüğünü belirtti.

Mustafa Samagan iddiaları reddetse de evdeki 11 yaşındaki çocuğun babam içtiği çorbadan sonra fenalaştı dediği biliniyor.