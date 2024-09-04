12 Yaşındaki S.K’yı Esra Erol buldu.

Alıkoyan İlhan Kütükçü, tutuklandı!

12 yaşındaki kayıp S.K. Esra Erol'da programında bulundu. Alıkoyan 20 yaşındaki İlhan Kütükçü ise Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.



Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 12 yaşındaki kızları S.K için Esra Erol'a kayıp başvurusunda bulunmuştu. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı S.K için harekete geçti. Kayıp olarak aranan 12 yaşındaki S.K çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.

Canlı yayında sevgili olduklarını itiraf eden İlhan Kütükçü ise önce gözaltına alındı. Ardından Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.