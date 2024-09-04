canli-yayin
CANLI YAYIN
Alan
6
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER

12 Yaşındaki S.K’yı Esra Erol buldu.

GİRİŞ TARİHİ:  04.09.2024, 22:41
12 Yaşındaki S.K’yı Esra Erol buldu.

Alıkoyan İlhan Kütükçü, tutuklandı!

12 yaşındaki kayıp S.K. Esra Erol'da programında bulundu. Alıkoyan 20 yaşındaki İlhan Kütükçü ise Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.


Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 12 yaşındaki kızları S.K için Esra Erol'a kayıp başvurusunda bulunmuştu. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı S.K için harekete geçti. Kayıp olarak aranan 12 yaşındaki S.K çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.

Canlı yayında sevgili olduklarını itiraf eden İlhan Kütükçü ise önce gözaltına alındı. Ardından Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN