İzleyici Bir Gece Masalı'nı çok sevdi

Geçtiğimiz akşam (3 Eylül Salı) atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Mahir (Burak Deniz) ve Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) karakterlerinin uyumu, derinlikleri ve yaratıcı anlatım tarzı, dizinin öne çıkanları oldu.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Dünyanın gözü Bir Gece Masalı'nda!

İlgiyle izlenen dizi dünyada da çok konuşuldu. Arjantin, İspanya ve Endonezya başta olmak üzere pek çok ülkede ilk bölümü ile trendlerde en çok konuşulanlar arasına girdi.

1.Bölüm'de neler yaşandı?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir. Aşık olduğu kız Kürşat'ın kızı Canfeza'dır. Ve hiç istemediği bir adamla evlendirilmek üzeredir. İlk bölüm, Mahir'in düğüne gelişi ile heyecanı yüksek bir noktada biterken, tüm gözler Bir Gece Masalı'nın 2. Bölümünde yaşanacaklara kilitlendi.

Dizinin bölüm sonrasında yayınlanan 2. Bölüm tanıtımı şimdiden merak uyandırdı. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz trendlere girdi.