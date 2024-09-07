Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü 3 günde 6 milyon izlendi!

3 Eylül Salı akşamı atv’de izleyici ile buluşan, yapımını NGM’nin üstlendiği sezonun iddialı dizisi Bir Gece Masalı, kadrosu ve hikayesi ile reytinglerde olduğu gibi dijitalde de fırtınalar estiriyor.

Rakamlarla Bir Gece Masalı

İlk bölümüyle Türkiye ve dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran dizi, sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Dizinin ilk bölümü 3 günde 6 Milyon izlenmeyi aştı, YouTube kanalı 250 bin aboneye ulaştı. İkinci bölüm tanıtımı dijital mecralarda 3 günde 9 milyon izlendi. Yeni başlayan diziler arasında bir rekor kırdı.

İlk bölümün televizyondaki yayın anında 29.000 Tweet ile X'de 1. sıraya oturdu.

Bu muazzam etki ve izlenme rakamlarıyla "Bir Gece Masalı", sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi gören dizi, izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Bir Gece Masalı yeni bölümleri ile Salı akşamları atv ekranlarında.