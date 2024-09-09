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Esra Erol'da
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Bir Gece Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kim?

GİRİŞ TARİHİ:  09.09.2024, 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ:  09 Eylül 2024 Pazartesi, 15:03
Bir Gece Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kim?

Bir Gece Masalı dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları Kim? Bir Gece Masalı dizisinin hangi il, hangi ilçede çekildiğini öğrenmek için tıklayınız!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

3 Eylül Salı günü ekran hayatına başlayan dizi, ikinci bölümüyle 10 Eylül Salı akşama saat 20.00'de ekrana yeni bölümüyle gelecek.

İmkansız aşkı anlatan dizide, Burak Deniz, (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun ise (Canfeza) olarak izleyicinin karşısına çıkarken dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.

Bir Gece Masalı oyuncuları burada

Bir Gece Masalı bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz

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