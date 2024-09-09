Bir Gece Masalı dizisinin Mahir'i kimdir? Burak Deniz Biyografisi

Burak Deniz hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Burak Deniz biyografisini detaylı okuyun!

17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Burak Deniz İzmit'te büyüdü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ardından Gazi Lisesini bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okudu. Lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu.

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda komiser Mahir karakterine hayat veren Burak Deniz 1,78 boyunda terazi burcudur.

Didem Soydan ile ilişkilerini geçen aylarda sonlandıran Burak Deniz'in şu sıralar kendi gibi oyuncu olan Bestemsu Özdemir ile sevgili olduğu konuşuluyor.

Burak Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler;

Bizim Hikaye, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Şahmaran, Bambaşka Biri, Kal, Maraşlı, Yarım Kalan Aşklar, Arada, Gecenin Kraliçesi, Kaçak, Sultan. Burak Deniz şu sıralar atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veriyor.

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