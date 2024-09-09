Bir Gece Masalı Dizisinin Raşit'i Kimdir? Mesut Akusta Biyografisi

Mesut Akusta hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Mesut Akusta biyografisini detaylı okuyun!

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da doğdu. İlkokul öğrenimine Konya'da, ortaokulu ise Afyon'da okudu.1985 yılında babasının ölümü üzerine Ankara'ya tekrar giden Mesut Akusta, aynı yıl kendi imkanlarıyla tiyatro yapmaya başladı, altı yıl çocuk tiyatrosunda yer aldı.

Ankara'daki halk eğitim merkezlerinde, teknik ressamlık ve tiyatro kurslarına gitti. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. 1992 yılında Hadi Çaman Yeditepe Oyuncularına katıldı. 1993 yılından itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başladı. 2013-2016 yılları arasında yayımlanan Karagül adlı dizide canlandırdığı "Kendal Şamverdi" karakteriyle tanındı.

2016 yılında İdris Özbir'in kızı Şafak Özbir ile evlenmiş, 2017 yılında Berfin Cano adında bir çocuğu olan oyuncunun 2024 yılında Şafak Özbir ile boşandıkları biliniyor.

Mesut Akusta bir çok film dizide ve müzikallerde rol almıştır. Bunlardan bazıları şu şekilde;

1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı "Cahide" adlı oyunda rol almıştır. Ayrıca "Fehim Paşa Konağı," "Atları da Vururlar" ve "Şerefe Yirminci Yüzyıl" adlı müzikallerde de yer almıştır. Yürek Çıkmazı (2022), Teşkilat (2020), Babil (2019), Süleyman (2019), Battal Börü (2017), Yıldızlar Şahidim (2016), Karagül (2013), Ay Tutulması (2011), İpsiz Recep (2008), Sessiz Fırtına (2007) gibi bir çok dizi ve filmde rol alan oyuncu şu sıralar atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Raşit Kara karakterine hayat vermektedir.

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