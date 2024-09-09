Bir Gece Masalı dizisinin Süreyya'sı kimdir? Özlem Türkad biyografisi

Bir Gece Masalı dizisinin Süreyya'sı kimdir?

Yayınlanan ilk bölümü büyük bir ilgi gören, Salı akşamlarına damga vurmaya hazırlanan "Bir Gece Masalı" dizisinde Özlem Türkad, Süreyya karakterini canlandırmaktadır.

Özlem Türkad kimdir?

Özlem Türkad, çeşitli dizi ve filmlerde rol almaktadır. 22 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da hayata gelen Özlem Türkad, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmleriyle başlamıştır.

Özlem Türkad nereli?

Usta oyuncu Özlem Türkad doğma büyüme İstanbul'ludur.

Özlem Türkad hangi üniversite mezunu?

Özlem Türkad, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezunudur.

Özlem Türkad evli mi?

Özlem Türkad 2013 yılında iş insanı ve spor eğitmeni Umut Güler ile evlenmiştir. Özlem Türkad ve Umut Güler mutlu yuvalarını bir çocuk ile taçlandırmıştır.

Özlem Türkad'ın oynadığı diziler nelerdir?

İlk büyük çıkışını 2002 senesinde yaşamıştır. Mahir ve Canfeza'nın aşkı birçok sınavdan geçecektir. Yaşadığı büyük kayıpla aklını kaybeden Süreyya, aşkın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.





Özlem Türkad'ın oynadığı filmler nelerdir?

Özlem Türkad, beyaz perdede önemli projelerde rol almıştır.

1- "Kış Uykusu" (2014)

2- "Köksüz" (2013)

3- "Kardeşim Benim"